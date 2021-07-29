三重警見同鄉淪賊買車票勸返鄉 他仍不知悔改繼續行竊
52歲陳男本月23日在新北市三重區重新路四段上一間超商行竊，得手7百多元的商品，轄區三重警分局厚德所員警胡宸瑋循線通知陳男到案說明，發現陳男竟是同鄉，不忍看他在異鄉淪賊，好心幫他買車票送他返鄉，陳男卻遭客運拒載退票，隔天跑回三重繼續行竊，被同所員警以現行犯逮捕，詢問後依竊盜罪嫌移送新北地檢署。
陳男有多項竊盜前科，在三重地區為列管慣竊，他居無定所、愛喝酒，常四處偷酒、偷食物，還特別愛偷金門58度高粱酒。23日他在三重一間超商行竊，得手金門高粱、可樂、科學麵、蔬果等價值共7百餘元的商品。
店家盤點發現報警，轄區員警胡宸瑋循線在當天鎖定陳男涉有重嫌，通知他到案說明，發現陳男竟是雲林同鄉，便在筆錄完成後，送他到客運站，還幫他買了一張回雲林的車票，希望他返鄉好好過生活，不要再在異鄉當賊。
未料客運因故拒載陳男，將票退給胡員，胡員只好又載著陳男離開客運站。隔天，陳男返回三重繼續行竊，又偷了一瓶高粱，當場因防盜系統響起，被店員抓包報警，厚德所員警到場發現又是陳男，氣得怒罵「怎麼又是你」，以現行犯逮捕帶回，詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言