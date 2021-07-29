三重警見同鄉淪賊買車票勸返鄉 他仍不知悔改繼續行竊

52歲陳男本月23日在新北市三重區重新路四段上一間超商行竊，得手7百多元的商品，轄區三重警分局厚德所員警胡宸瑋循線通知陳男到案說明，發現陳男竟是同鄉，不忍看他在異鄉淪賊，好心幫他買車票送他返鄉，陳男卻遭客運拒載退票，隔天跑回三重繼續行竊，被同所員警以現行犯逮捕，詢問後依竊盜罪嫌移送新北地檢署。

陳男有多項竊盜前科，在三重地區為列管慣竊，他居無定所、愛喝酒，常四處偷酒、偷食物，還特別愛偷金門58度高粱酒。23日他在三重一間超商行竊，得手金門高粱、可樂、科學麵、蔬果等價值共7百餘元的商品。

店家盤點發現報警，轄區員警胡宸瑋循線在當天鎖定陳男涉有重嫌，通知他到案說明，發現陳男竟是雲林同鄉，便在筆錄完成後，送他到客運站，還幫他買了一張回雲林的車票，希望他返鄉好好過生活，不要再在異鄉當賊。