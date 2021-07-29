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自學發現陸製電動車瑕疵 毒癮男靠這招偷遍路邊電動車
48歲謝男因缺錢買毒，自今年5月起陸續竊取多輛大陸製電動車，26日晚間他又在路邊竊取電動車，剛得手就被巡邏經過的新莊警分局撞見，當場以竊盜現行犯逮捕。經清查，警方發現謝男至少涉有六起竊取電動車案，檢方訊後聲押獲准。
警方調查，謝男靠著自學發現陸製電動車瑕疵，只要將電動車儀表板卸下，再裝上自備儀表板後便可以自己的鑰匙發動，騎走電動車，自五月起便利用發現的瑕疵開始行竊路邊電動車。
謝男動手迅速，犯案時間僅短短五分鐘，趁著疫情警方忙於防疫，偷遍新莊、桃園、樹林一帶，得手後便將電動車放上網以二手價販售，行竊時還刻意專挑下雨天，讓警方難以使用模糊的監視畫面辨識其行蹤。
新莊警分局中港派出所接獲三起類似案件通報，鎖定謝男身分，本月26日晚間巡邏時，恰好撞見謝男騎著剛偷來的電動車在路上，見謝男十分眼熟，腳踏板上還放著卸下的儀表板與犯案工具便攔下盤查，當場以竊盜現行犯將他逮捕。
經清查，警方發現謝男在新莊地區至少犯下六起類似竊案，目前仍在清查是否有其他被害者，詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署，檢方訊後聲押獲准。
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