聽新聞
test
0:00 / 0:00
劍龍稜山頻傳山難 新北議員質疑直升機被當小黃
新北市瑞芳區劍龍稜山受到民眾歡迎，不過發生山難事故數全國第4名，新北市議員林裔綺指出，2年發生26起事故，根本把救難直升機當計程車用，主管機關林務局卻放任不作為。新北市長侯友宜指出，會請相關單位研究，中央、地方要共同解決。
新北市議會今召開總質詢，林裔綺指出，全國山難前3名是玉山、加里山、合歡山，但這些都是高山，第4名的劍龍稜山只是在郊區，很多民眾認為去遊玩，卻不知道危險性，甚至有些民眾越危險越挑戰。
林裔綺說，疫情紓緩微解封後，立刻有德國籍男子與友人到劍龍稜登山時，腳部受傷無法下山。新北消防局晨申請內政部空中勤務總隊，派遣直升機吊掛救援，並在降落松山機場後，轉送台北長庚醫院治療後脫險。
林裔綺表示，不僅救難直升機被當計程車用，連負責救援的警義消也被隨叫隨到，山難救援不亞於火警，一趟路就要7、8小時，若警義消發生意外怎麼辦，侯友宜曾說過「在新北的事就是我的事」，不應該不作為。
侯友宜說，劍龍稜山危險性高，會請觀旅局、農業局聯繫羅東林管處，討論如何管理，能看到劍龍稜山還有繩索，是否與象鼻岩狀況雷同，這都要開會討論，並在安全底下做出管理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言