劍龍稜山頻傳山難 新北議員質疑直升機被當小黃

新北市瑞芳區劍龍稜山受到民眾歡迎，不過發生山難事故數全國第4名，新北市議員林裔綺指出，2年發生26起事故，根本把救難直升機當計程車用，主管機關林務局卻放任不作為。新北市長侯友宜指出，會請相關單位研究，中央、地方要共同解決。

新北市議會今召開總質詢，林裔綺指出，全國山難前3名是玉山、加里山、合歡山，但這些都是高山，第4名的劍龍稜山只是在郊區，很多民眾認為去遊玩，卻不知道危險性，甚至有些民眾越危險越挑戰。

林裔綺說，疫情紓緩微解封後，立刻有德國籍男子與友人到劍龍稜登山時，腳部受傷無法下山。新北消防局晨申請內政部空中勤務總隊，派遣直升機吊掛救援，並在降落松山機場後，轉送台北長庚醫院治療後脫險。

林裔綺表示，不僅救難直升機被當計程車用，連負責救援的警義消也被隨叫隨到，山難救援不亞於火警，一趟路就要7、8小時，若警義消發生意外怎麼辦，侯友宜曾說過「在新北的事就是我的事」，不應該不作為。