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台南中西區摩鐵施工挖斷瓦斯管線 警消人車出水防護
台南市中西區中華西路二段附近某摩鐵，今天中午11時28分進行汙水處理工程施工時，不慎挖斷瓦斯管線，疑瓦斯外洩，台南市消防局救災救護指揮中心據報後出動大批消防車及人員到場，出水防護，並進行人車及火煙管制，經通知欣南瓦斯公司等相關單位到場，緊急關閉管線後停止洩漏，所幸事態並未擴大。
台南市消防局中午11時28分，據報中西區中華西路二段附近施工單位挖斷瓦斯管線，出動9輛消防車輛及17名警消人員趕往現場處理，且通知市警局、欣南瓦斯公司及工務局等相關單位到達現場，協助處理。
據調查，現場是該路段附近某摩鐵汙水處理工程施工，工作人員操作機具不慎挖斷地下瓦斯管線，致瓦斯洩漏。消防人員到場後，立即出水線防護並加設炮塔，且進人車及火煙管制，經瓦斯公司等人員到場關閉管線後，很快獲得控制。
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