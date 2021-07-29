台南中西區摩鐵施工挖斷瓦斯管線 警消人車出水防護

台南市中西區中華西路二段附近某摩鐵，今天中午11時28分進行汙水處理工程施工時，不慎挖斷瓦斯管線，疑瓦斯外洩，台南市消防局救災救護指揮中心據報後出動大批消防車及人員到場，出水防護，並進行人車及火煙管制，經通知欣南瓦斯公司等相關單位到場，緊急關閉管線後停止洩漏，所幸事態並未擴大。

台南市消防局中午11時28分，據報中西區中華西路二段附近施工單位挖斷瓦斯管線，出動9輛消防車輛及17名警消人員趕往現場處理，且通知市警局、欣南瓦斯公司及工務局等相關單位到達現場，協助處理。