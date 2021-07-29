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台南中西區摩鐵施工挖斷瓦斯管線 警消人車出水防護

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市中西區中華西路二段附近某摩鐵，今天中午11時28分進行汙水處理工程施工時，不慎挖斷瓦斯管線，疑瓦斯外洩，台南市消防局救災救護指揮中心據報後出動大批消防車及人員到場，出水防護，並進行人車及火煙管制，經通知欣南瓦斯公司等相關單位到場，緊急關閉管線後停止洩漏，所幸事態並未擴大。

台南市消防局中午11時28分，據報中西區中華西路二段附近施工單位挖斷瓦斯管線，出動9輛消防車輛及17名警消人員趕往現場處理，且通知市警局、欣南瓦斯公司及工務局等相關單位到達現場，協助處理。

據調查，現場是該路段附近某摩鐵汙水處理工程施工，工作人員操作機具不慎挖斷地下瓦斯管線，致瓦斯洩漏。消防人員到場後，立即出水線防護並加設炮塔，且進人車及火煙管制，經瓦斯公司等人員到場關閉管線後，很快獲得控制。

消防人員到場後，立即出水線防護並加設炮塔，且進人車及火煙管制。記者邵心杰／翻攝
消防人員到場後，立即出水線防護並加設炮塔，且進人車及火煙管制。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局中午據報中西區中華西路二段附近施工單位不慎挖斷瓦斯管線，出動9輛消防車輛及17名警消人員趕往現場處理。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局中午據報中西區中華西路二段附近施工單位不慎挖斷瓦斯管線，出動9輛消防車輛及17名警消人員趕往現場處理。記者邵心杰／翻攝
案經欣南瓦斯公司等人員到場關閉地下瓦斯管線後，瓦斯外洩狀況很快獲得控制。記者邵心杰／翻攝
案經欣南瓦斯公司等人員到場關閉地下瓦斯管線後，瓦斯外洩狀況很快獲得控制。記者邵心杰／翻攝

摩鐵 瓦斯外洩

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