影／台2線4車連環撞…計程車被對向槽車撞到轉向 3男2女受傷送醫

新北市瑞芳蝙蝠洞路段上午發生4輛車連環車禍，1輛往基隆方向行駛的聯結槽車，疑先追撞前方小貨車、轎車，再駛入對向車道，把計程車撞到旋轉120度，最後撞擊山壁才停下。這起車禍造成3男2女受輕傷，交通中斷，約1個半小時後開放單線雙向行車。事故原因由警方調查中。

新北市「119」救災救護指揮中心上午9點13分接獲報案，瑞芳區台2線指標75.1K處發生連環車禍，有人受傷，需要救援。

警方到場，看到1輛駛向基隆的槽車，逆向撞上山壁，前方有輛駛往宜蘭方向的計程車，遭槽車撞擊後轉向，車頭受損。往基隆方向車道則有1輛小貨車側翻，車上載運的小山貓墜落車道，砸中前的白色轎車後車廂。

救護人員檢視傷患並救援，將貨車司機、計程車司機和乘客、轎車駕駛人和乘客分送基隆長庚醫院和衛生福利部基隆醫院救治，5人均為擦挫傷，無生命危險。槽車司機短暫受困，未受傷。