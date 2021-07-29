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桃園瓦斯氣爆家門被炸飛 屋主燒傷、孕婦女兒頭遭砸

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市八德區今上午7點多驚傳瓦斯氣爆，屋主薛姓男子事發前聽見異音，確認瓦斯桶開完後回頭就突然炸開，連1樓鋁門紗窗都被炸飛，薛雙腳有二度灼傷，當時在外頭懷孕的女兒也遭掉落物砸傷頭部，所幸2人意識清楚無生命危險，目前均送醫治療中。

桃園市消防局今上午7點多接獲報案，介壽路二段一棟4樓民宅傳出氣爆，到場時已經沒有火煙，但1樓的門窗遭炸毀，屋主薛男（54歲）全身有6%的二度灼傷，傷勢主要集中在雙腿，立即由救護車送醫治療。

消防員趕到現場時，薛懷孕的女兒（33歲）已經坐在門口等待救援，所幸她當時沒在屋內，但因氣爆時遭掉落物砸傷頭部也有撕裂傷，意識清楚沒有大礙。

桃園市消防局八德分隊出動5輛消防車、救護車，初步詢問薛男氣爆經過，他表示當時沒使用瓦斯桶，但事發前有聽見奇怪的聲音，懷疑可能有漏氣，結果確認瓦斯開關後，一轉頭突然就氣爆，但詳細原因仍有待消防局火調科釐清。

八德介壽路今上午發生民宅氣爆意外。記者曾健祐／翻攝
八德介壽路今上午發生民宅氣爆意外。記者曾健祐／翻攝

氣爆 桃園 救護車

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