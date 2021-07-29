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2男竊機車後騎車逃了150公里到彰化 高雄警10小時逮人
王姓、李姓男子在竊車後，一路從高雄逃逸從彰化，高雄警方追了150公里，在當天下午逮人，動作迅速讓當時在工寮內抽菸的王男等人都露出驚訝表情。王等辯稱是缺錢不夠買車票才下手行竊，但警方持保留態度，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
警方表示，待業中的王男（36歲）、李男（56歲）前天上午8點多時，騎著腳踏車在新興區復興一路上的五金行徘徊，他們疑似見到一輛機車鑰匙未拔，在討論如何下手行竊。
不久後，李男就騎著機車迅速離開，直到五金行老闆柯姓男子發現後才報案。警方沿路調閱監視器，發現李男等人竊車後，沿著台19線一路北上，經過台南、嘉義、雲林。
警方一路在後追著，追逐到彰化縣竹塘鄉的工寮內找到李、王2人，這時2人還在路邊抽菸，見到高雄警方追了150多公里，仍不敢置信。
李2人辯稱，因想要到彰化找王男的友人投靠打工，但因身上現金不夠買車票，遲遲無法成行，剛好路過發現該機車鑰匙未拔便趁機偷走；由於2人曾犯下多起竊案，警方對於李的說法持表留態度，持續追查兩人是否有涉及其他刑案。警詢後依竊盜罪嫌送辦。
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