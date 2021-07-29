逃逸移工疑藏毒拒警盤查 騎車逃逸還撞傷執勤員警被訴

越南籍逃逸移工黎文雄，無照騎機車轉彎未打方向燈，經警盤查加速油門逃逸，沿路蛇行、闖紅燈，故意衝撞鍾姓、游姓警員所各自騎的機車，造成鍾姓警員摔車受傷，黎的機車也倒地棄車逃離，經警逮獲，並在他皮包內查獲毒品吸食器，台中地檢署今天依妨害公務、肇事逃逸等罪將黎文雄起訴。

起訴書指出，黎文雄（28歲）4月16日晚間，無照騎機車行經中市大雅區月祥路與文化路的交岔路口，因轉彎未打方向燈，適有游姓、鍾姓警員各騎警用機車經過發現，2警示意黎男停車接受盤查。

未料，黎男拒絕盤查，加速油門向前逃逸，2警見狀自後追捕，黎為避免警方超越在前攔車，沿路以蛇行、闖紅燈、違規閃黃燈左轉、故意逼近警用機車，阻擋警方攔查，黎行進中故意衝撞前後2輛警用機車。

黎男衝撞鍾姓警員所騎機車後，遭鍾出手欲將他逮捕，黎用手將鍾的手推開，隨後繼續危險駕駛行駛至大雅區科雅西路，又碰撞鍾的警用機車，造成鍾摔車，受有雙腳、右手肘、右手小指等處擦挫傷，以及警用機車受損。