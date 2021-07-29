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影／仿冒POLO、KARL名牌衣鞋翻倍賣 25歲直播主海撈千萬元

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

25歲陳姓女子經營網路直播平台，從大陸購買仿冒POLO、KARL等知名品牌衣服、鞋子，藉由疫情期間網購熱潮，假稱為「韓貨」、「OUTLET過季正品」，以翻倍價格銷售，警方調查，陳姓直播主不法獲利至少一千萬元，被害人多為年輕人，警詢後依違反商標法罪嫌移送陳女等4人，檢方訊後請回。

去年中旬，保安警察第二總隊刑事警察大隊接獲多名被害人報案，被害人多是30歲至50歲民眾，因防疫期間民眾宅在家，網購銷售量增加，甚至有未滿20歲青少年也落入直播平台話術陷阱，警方保守估計至少一百餘人受騙，呼籲被害人勇於出面指認，電話：04-23890039。

警方調查，台中市陳女經營網路直播平台，去年開始從大陸大量購買仿冒POLO、KARL等知名品牌衣服、鞋子，每件衣服成本僅400元、鞋子約600元等價位，再透過臉書直播平台，誆稱代言專櫃正品銷售，以「正韓貨」、「OUTLET過季名牌正品」，打著真品價格七折優惠，每件衣服1000元、鞋子1500元起的翻倍價格銷售。

警方搜索陳女位於台中市公司，帶回陳姓女直播主，20歲出頭的林姓、陳姓、王姓女員工，現場查扣約9000餘件POLO、KARL等各式名牌的仿冒精品，初估侵權市值達3千萬餘元，陳女一年內直播平台銷售數量上千件，初估不法營業額海賺一千萬餘元。

陳女稱，因為疫情期間網購訂單暴增，才會從大陸進貨再假冒正品在網路販售；林姓女員工等3人辯稱，她們單純來工作，不清楚商品來源。警詢後將陳女等4人依違反商標法罪嫌移送，複訊後陳女等4人請回。

25歲陳女經營網路直播平台，從大陸購買仿冒POLO、KARL等知名品牌衣服、鞋子，再以翻倍價格銷售，不法獲利至少一千萬元。圖／保安警察第二總隊刑事警察大隊提供
25歲陳女經營網路直播平台，從大陸購買仿冒POLO、KARL等知名品牌衣服、鞋子，再以翻倍價格銷售，不法獲利至少一千萬元。圖／保安警察第二總隊刑事警察大隊提供
25歲陳女經營網路直播平台，從大陸購買仿冒POLO、KARL等知名品牌衣服、鞋子，再以翻倍價格銷售，不法獲利至少一千萬元。圖／保安警察第二總隊刑事警察大隊提供
25歲陳女經營網路直播平台，從大陸購買仿冒POLO、KARL等知名品牌衣服、鞋子，再以翻倍價格銷售，不法獲利至少一千萬元。圖／保安警察第二總隊刑事警察大隊提供
25歲陳女經營網路直播平台，從大陸購買仿冒POLO、KARL等知名品牌衣服、鞋子，再以翻倍價格銷售，不法獲利至少一千萬元。圖／保安警察第二總隊刑事警察大隊提供
25歲陳女經營網路直播平台，從大陸購買仿冒POLO、KARL等知名品牌衣服、鞋子，再以翻倍價格銷售，不法獲利至少一千萬元。圖／保安警察第二總隊刑事警察大隊提供
25歲陳女經營網路直播平台，從大陸購買仿冒POLO、KARL等知名品牌衣服、鞋子，再以翻倍價格銷售，不法獲利至少一千萬元。圖／保安警察第二總隊刑事警察大隊提供
25歲陳女經營網路直播平台，從大陸購買仿冒POLO、KARL等知名品牌衣服、鞋子，再以翻倍價格銷售，不法獲利至少一千萬元。圖／保安警察第二總隊刑事警察大隊提供
25歲陳女經營網路直播平台，從大陸購買仿冒POLO、KARL等知名品牌衣服、鞋子，再以翻倍價格銷售，不法獲利至少一千萬元。圖／保安警察第二總隊刑事警察大隊提供
25歲陳女經營網路直播平台，從大陸購買仿冒POLO、KARL等知名品牌衣服、鞋子，再以翻倍價格銷售，不法獲利至少一千萬元。圖／保安警察第二總隊刑事警察大隊提供
25歲陳女經營網路直播平台，從大陸購買仿冒POLO、KARL等知名品牌衣服、鞋子，再以翻倍價格銷售，不法獲利至少一千萬元。圖／保安警察第二總隊刑事警察大隊提供
25歲陳女經營網路直播平台，從大陸購買仿冒POLO、KARL等知名品牌衣服、鞋子，再以翻倍價格銷售，不法獲利至少一千萬元。圖／保安警察第二總隊刑事警察大隊提供

網路直播 仿冒

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