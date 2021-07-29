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影／千鈞一髮！24歲男坐橋上險象環生 警義消聯手搶救

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

「千鈞一髮、生死一瞬間！」嘉義縣消防局六腳消防分隊昨晚9點21分獲報，六腳鄉蒜頭大橋上有名年輕男子坐橋上護欄外，情緒不穩，疑有輕生意圖，到場員警男子溝通，鬆卸心防，六腳義消副分隊長謝育德趁其不注意，利用繩索與其他警義消合力成功將男子救起送醫，驚險過程短短10多秒。

消防局說，昨晚9點21分受理縣警局轉報，六腳鄉蒜頭大橋上有名24歲男子坐橋上，疑有輕生意圖，立即派遣六腳分隊人、車救援，到場發現年輕男子坐護欄外，到場員警與年輕男子溝通，鬆卸其心防，後六腳義消副分隊長謝育德趁其不注意，利用繩索與其他警義消合力成功將男子從橋上救起，人員無大礙，送嘉義長庚醫院救治。

這起意外發生地點，是2月6日才通車的首座景觀斜張橋蒜頭大橋，連接朴子市與六腳鄉，橋塔設計採故宮人氣國寶青花瓷瓶口線條，高73公尺相當20層樓高，媲美「美國舊金山霧中金門大橋」景觀橋，與故宮南院相互輝映，成為嘉縣新地標景點。

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嘉義縣消防局六腳消防分隊昨夜獲報，蒜頭大橋上有名年輕男子坐橋上護欄外，情緒不穩，疑有輕生意圖，六腳義消副分隊長謝育德趁其不注意，利用繩索與其他警義消合力成功將男子救起送醫，驚險過程短短10多秒。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局六腳消防分隊昨夜獲報，蒜頭大橋上有名年輕男子坐橋上護欄外，情緒不穩，疑有輕生意圖，六腳義消副分隊長謝育德趁其不注意，利用繩索與其他警義消合力成功將男子救起送醫，驚險過程短短10多秒。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局六腳消防分隊昨夜獲報，蒜頭大橋上有名年輕男子坐橋上護欄外，情緒不穩，疑有輕生意圖，六腳義消副分隊長謝育德趁其不注意，利用繩索與其他警義消合力成功將男子救起送醫，驚險過程短短10多秒。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局六腳消防分隊昨夜獲報，蒜頭大橋上有名年輕男子坐橋上護欄外，情緒不穩，疑有輕生意圖，六腳義消副分隊長謝育德趁其不注意，利用繩索與其他警義消合力成功將男子救起送醫，驚險過程短短10多秒。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局六腳消防分隊昨夜獲報，蒜頭大橋上有名年輕男子坐橋上護欄外，情緒不穩，疑有輕生意圖，六腳義消副分隊長謝育德趁其不注意，利用繩索與其他警義消合力成功將男子救起送醫，驚險過程短短10多秒。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局六腳消防分隊昨夜獲報，蒜頭大橋上有名年輕男子坐橋上護欄外，情緒不穩，疑有輕生意圖，六腳義消副分隊長謝育德趁其不注意，利用繩索與其他警義消合力成功將男子救起送醫，驚險過程短短10多秒。記者魯永明／翻攝
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故宮南院 嘉義 舊金山

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