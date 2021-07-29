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影／男子整地遭怪手夾傷 送醫不治

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣阿里山鄉28日下午發生一起悲劇，一名莊姓男子開怪手整地時，疑似未注意後方的58歲溫姓男子，怪手左迴轉時溫男遭樹頭及怪手夾到，到院前無生命跡象，詳細肇事原因警方正進一步釐清中。

縣消指揮中心28日下午3時17分獲報，指阿里山鄉茶山村有男子遭怪手撞傷，派遣大埔分隊救護車前往，救護車約3時40分與報案者自家車接觸並接駁患者，58歲溫姓傷者送醫時失去呼吸心跳，緊急送往大埔醫療站急救，後續交由員警處理。

據了解，莊姓64歲男子28日下午駕駛怪手整地時，因油表已快見底，於是請58歲溫姓小舅子送來汽油，莊男疑似未注意到小舅子站在後方，往左迴轉時，怪手擦撞到溫男，溫男被夾在樹頭跟怪手中間，莊男立即打電話叫救護車，並以自家車輛將其接駁送醫，但仍回天乏術。

大埔分隊將傷者接駁送醫。記者莊祖銘／翻攝
大埔分隊將傷者接駁送醫。記者莊祖銘／翻攝

救護車 大埔 阿里山

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