影／男子整地遭怪手夾傷 送醫不治

嘉義縣阿里山鄉28日下午發生一起悲劇，一名莊姓男子開怪手整地時，疑似未注意後方的58歲溫姓男子，怪手左迴轉時溫男遭樹頭及怪手夾到，到院前無生命跡象，詳細肇事原因警方正進一步釐清中。

縣消指揮中心28日下午3時17分獲報，指阿里山鄉茶山村有男子遭怪手撞傷，派遣大埔分隊救護車前往，救護車約3時40分與報案者自家車接觸並接駁患者，58歲溫姓傷者送醫時失去呼吸心跳，緊急送往大埔醫療站急救，後續交由員警處理。