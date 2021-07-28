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整地發生意外 男子遭夾擊在怪手與樹頭間送醫不治

中央社 / 嘉義縣28日電

嘉義縣今天下午發生一起意外，阿里山鄉茶山村莊姓男子開怪手整地時，疑未注意後方溫姓男子，向左迴轉時將溫男夾在樹頭及怪手之間，送醫不治，確切肇事原因警方調查中。

嘉義縣消防局指出，今天下午3時17分接獲民眾報案，阿里山鄉茶山村發生民眾遭怪手撞傷，立即派遣救護車前往，出勤途中約3時40分時與報案者的車相會並接駁患者，58歲溫姓傷者當時已無呼吸心跳，緊急送往大埔醫療站急救，後續交由警方處理。

嘉義警察局竹崎分局初步調查，莊姓男子下午開怪手整地時，因油表已快見底，請溫姓小舅子送油，疑似未注意到小舅子站在後方，怪手往左迴轉時，擦撞到溫男。

莊姓男子立即下怪手查看，驚見小舅子被夾在樹頭跟怪手中間，立即打電話叫救護車，並搶時間以自家車輛將人送下山，途中與救護車相會接駁送醫急救，但仍宣告不治。

警方表示，確切肇事原因調查中。

救護車 嘉義 阿里山

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