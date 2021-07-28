網交「外國女友」投資需周轉 癡情男急赴匯款險丟86萬

台北市43歲張姓男子日前透過網路交友APP結識一名外國女子，連日相處後對方稱因投資需周轉，張男立刻到銀行準備匯出美金3萬1000元，幸行員機警察覺異狀，通報警方到場處理，經耐心說明，張男才意識到自己受騙，險些丟錢。

據悉，張男7月15日下午到遠東銀行古亭分行，準備匯出美金3萬1000元（約新台幣86萬7千餘元），但銀行沈姓行員見其匯款金額較大，進行關懷提問時，張男又交代不清匯款用途，沈察覺異狀，立刻報警處理。

轄區廈門街派出所警員林瑞得、曾永順獲報到場關懷，張男表示自己在網路交友時認識一名外國女子，兩人相談甚歡、互有好感，最近女子稱投資缺錢，所以要匯錢給女子周轉。

現場員警一聽就發現這是常見的「假交友」詐騙手法，遂與行員耐心說明詐騙集團慣用話術，張男聽完才發現自己受騙上當，差點就要把積蓄匯出。