網交「外國女友」投資需周轉 癡情男急赴匯款險丟86萬
台北市43歲張姓男子日前透過網路交友APP結識一名外國女子，連日相處後對方稱因投資需周轉，張男立刻到銀行準備匯出美金3萬1000元，幸行員機警察覺異狀，通報警方到場處理，經耐心說明，張男才意識到自己受騙，險些丟錢。
據悉，張男7月15日下午到遠東銀行古亭分行，準備匯出美金3萬1000元（約新台幣86萬7千餘元），但銀行沈姓行員見其匯款金額較大，進行關懷提問時，張男又交代不清匯款用途，沈察覺異狀，立刻報警處理。
轄區廈門街派出所警員林瑞得、曾永順獲報到場關懷，張男表示自己在網路交友時認識一名外國女子，兩人相談甚歡、互有好感，最近女子稱投資缺錢，所以要匯錢給女子周轉。
現場員警一聽就發現這是常見的「假交友」詐騙手法，遂與行員耐心說明詐騙集團慣用話術，張男聽完才發現自己受騙上當，差點就要把積蓄匯出。
警方提醒，詐騙集團常透過網路交友，以話術讓被害人卸下心防，再以各種理由要求匯款，直到民眾匯出鉅款才發現受騙。民眾若接獲任何可疑來電，或有網友要求匯款、操作ATM，皆應冷靜求證、保持警覺，撥打165或110專線查證，以免落入詐騙陷阱。
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