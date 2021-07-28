影／男持武士刀叫囂作勢攻擊 3警辣椒水壓制帶返所戒護
新北市瑞芳警分局今天上午據報，一名男子在貢寮一處民宅前叫囂，還持有武士刀揮舞，警方到場後他還作勢要攻擊警員，澳底所所長俞明廷等3警，迅速以辣椒水壓制帶返所管制戒護處理。
瑞芳警分局調查，這起事故發生在今天上午11點多，貢寮區一處民宅前有一名男子持武士刀亂揮，請警方協助到場協助。
警方說，澳底警員黃柏元先行前往處理，黃員到場時即遭吳男持武士刀作勢攻擊，黃員通報澳底所所長俞明廷及警員游仕名到場支援，勤務中心立即增派貢寮所所長陳昀辰、福隆所警員葉睿哲、澳底車禍處理小組警員邱勇翰等趕赴現場。
因情況緊急，在後續支援警力到場前，吳姓男子已由澳底所所長俞明廷等3警以辣椒水壓制帶返所管制戒護，幸好處理員警均未受傷。
警方查扣武士刀已需送警察局送驗，若有殺傷力將以槍砲彈藥刀械管制條例及刑法妨害公務罪函送偵辦。
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