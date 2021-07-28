台南聯合法拍會8月3日登場 口罩機、保時捷等你來競標

台南地檢署、行政執行署台南分署聯合法拍會訂於8月3日下午4時起在台南分署中庭廣場登場，這次南檢追訴違法傾倒廢棄物、詐欺等案件，拍賣查扣挖土機、營業貨運曳引車、保時捷休旅車，連地下工廠口罩機都在變價之列，台南分署強調，疫情2級警戒僅開放70人登記入場，當天下午3時起開始登記，4時起競價拍賣。

台南分署指出，這次南檢拍賣物品有自用大貨車、挖土機、營業貨運曳引車及半拖車、口罩機及配件等拍賣物件；台南分署拍賣物品則有包括2014年VOLVO V40等各廠牌汽車、光陽機車等車輛，還有手環、項練等飾品、2公升燜燒鍋、煎煮二用鍋等。

南檢拍賣物品當中，有件違反廢清法案件，查扣自用大貨車、挖土機、營業貨運曳引車及半拖車等價值不斐，更有輛2011年保時捷休旅車9萬元起標，但未含80萬多元高額貸款，成為各界矚目焦點。

乃至於檢方去年底起偵辦地下工廠製造口罩，陸續查扣超聲波點熔平燙機、口罩製造機台主機與平帶機及原料一批，也受到關注。

檢方指出，針對偵查中查扣的物品與台南分署於8月3日123聯合拍賣日舉辦聯合法拍會活動，確保日後犯罪所得、犯罪工具的沒收，善盡物盡其用並充實國庫及保障被害人日後求償。

台南分署提醒，拍賣當日因仍在第2級疫情警戒期間，將實施人流管制，同時間最多僅允許70名應買人登記領取號碼牌入場，其餘須在場外候補，每離開1名應買人，再放行1人入場。

當天拍賣將分上半場與下半場，上半場拍賣台南地檢署的標的，下半場則拍賣台南分署的物件，中間休息20分鐘。