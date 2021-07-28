男砸毀西門名店美觀園壓克力板 賠償後反控店員恐嚇取財

北市一名高姓男子今年5月間行經西門町餐廳「美觀園」時，竟出手砸毀壓克力板，遭3名店員聞聲追出要求賠錢，期間一度挨罵「醜」，提告恐嚇取財、公然侮辱等罪。台北地檢署查出，高男是在警察協調後賠償200元，且美醜是個人主觀標準，今不起訴3名店員。

檢方調查，5月19日上午10點半左右，北市一名高姓男子今年5月間行經西門町餐廳「美觀園(36號)台北城老舖」時，突然出手砸毀壓克力板。當時，餐廳員工門正準備營業，聽到聲響急忙追出去，要求高男解釋，並報警處理。

期間，一名員工一時氣憤，忍不住對方挑釁，罵高男「長得很醜。」警察到場後，高男同意付200元賠償價值500元的壓克力板，雙方解散。事後，高姓男子竟反提告餐廳員工圍住他、逼他賠錢，還有人罵他長得「醜」，涉嫌恐嚇取財、公然侮辱等罪。