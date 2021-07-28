快訊

桌球／四強槓上世界球王 林昀儒：打出自己沒想到的球

背叛死神的吹哨者？美國間諜罪「無人機獵殺洩密案」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男砸毀西門名店美觀園壓克力板 賠償後反控店員恐嚇取財

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名高姓男子今年5月間行經西門町餐廳「美觀園」時，竟出手砸毀壓克力板，遭3名店員聞聲追出要求賠錢，期間一度挨罵「醜」，提告恐嚇取財、公然侮辱等罪。台北地檢署查出，高男是在警察協調後賠償200元，且美醜是個人主觀標準，今不起訴3名店員。

檢方調查，5月19日上午10點半左右，北市一名高姓男子今年5月間行經西門町餐廳「美觀園(36號)台北城老舖」時，突然出手砸毀壓克力板。當時，餐廳員工門正準備營業，聽到聲響急忙追出去，要求高男解釋，並報警處理。

期間，一名員工一時氣憤，忍不住對方挑釁，罵高男「長得很醜。」警察到場後，高男同意付200元賠償價值500元的壓克力板，雙方解散。事後，高姓男子竟反提告餐廳員工圍住他、逼他賠錢，還有人罵他長得「醜」，涉嫌恐嚇取財、公然侮辱等罪。

檢方勘驗監視器畫面，高男確實砸毀壓克力板，店員們是為了攔下高男理論，並在警察到場後要求高男賠償200元，並不構成恐嚇取財。此外，美醜涉及個人主觀標準，且在現場對立氣氛下脫口而出，並無侮辱他人主觀上犯意，因此給予3名員工不起訴處分。

北市一名高姓男子今年5月間行經西門町餐廳「美觀園」時，竟砸店家壓克力板，賠償200元，事後提告店員恐嚇取財等罪。圖／本報資料照。
北市一名高姓男子今年5月間行經西門町餐廳「美觀園」時，竟砸店家壓克力板，賠償200元，事後提告店員恐嚇取財等罪。圖／本報資料照。

警察 恐嚇 公然侮辱

延伸閱讀

男進超商喝斥「錢拿出來」 得款2.4萬恐嚇取財不算搶劫

相關新聞

台南聯合法拍會8月3日登場 口罩機、保時捷等你來競標

台南地檢署、行政執行署台南分署聯合法拍會訂於8月3日下午4時起在台南分署中庭廣場登場，這次南檢追訴違法傾倒廢棄物、詐欺等...

火鍋店遭黑幫開車撞 老闆埋伏追打再開車扔信號彈挑釁

竹聯幫捍衛隊萬華分會陳姓會長今年5月凌晨，跟友人離開台北市大同區萬全街一間酒吧，遭埋伏附近的高姓男子等人持開山刀、棍棒追...

男砸毀西門名店美觀園壓克力板 賠償後反控店員恐嚇取財

北市一名高姓男子今年5月間行經西門町餐廳「美觀園」時，竟出手砸毀壓克力板，遭3名店員聞聲追出要求賠錢，期間一度挨罵「醜」...

投資1萬可獲利30萬？一男子遭詐損失30多萬報警求助

天下沒有白吃的午餐，投資理財，小心有詐！ 在金門工作的A先生，在網路看到「瘋曼尼」投資平台保證獲利廣告，以「投資1萬可獲...

通緝犯見警急上車逃逸還擦撞警車 留國中兒錯愕待路旁

遭通緝的40歲簡姓男子今天上午9時，與就讀國中兒子於大林鎮民族路上搬運貨物，警方獲報前往緝捕，他見巡邏車鳴笛，不顧兒子，...

疫情下的消防宣導 民眾線上學防災還可抽消防寶寶公仔

台南市消防局第二救災救護大隊與消防之友會第二辦事處共同辦理「防疫線上學防災，有獎徵答抽好禮」活動，民眾只要到活動網址答題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。