企業攜手捐元氣餐點 挺永康波麗士大人

台南市校園關愛協會理事長楊里慶，結合南市兩岸美食交流協會理事長郭宗基、桂河泰式料理董事長李永義及五味赤崁糖總監吳易隆，今中午贈送愛心防疫便當及赤崁糖小盒給永康警分局，要為疫情以來辛勞奉獻的警察人員補足元氣。

赤崁糖店總監吳易隆熱心公益，6月開始陸續捐贈椪餅與古錢餅給醫護人員，這次將愛心擴及消防與警察同仁。吳表示，將含有61種營養的赤崁糖製成古錢及椪餅，除有避邪之意，更象徵台灣定能度過這次難關。

他說，感謝疫情以來持續奮戰的波麗士，守護治安交通之餘更要執行各項防疫工作，有了色香味俱全愛心便當及赤崁糖小盒加持，盼為無名英雄盡心力。