投資1萬可獲利30萬？一男子遭詐損失30多萬報警求助

金湖分局日前受理一起「假投資、真詐財」」的案件，金湖分局長何明祥提醒民眾，投資理財，一定要多加留意。記者蔡家蓁／攝影

天下沒有白吃的午餐，投資理財，小心有詐！ 在金門工作的A先生，在網路看到「瘋曼尼」投資平台保證獲利廣告，以「投資1萬可獲利30萬」，A男一時貪心匯款後，對方又多次要求他匯款，A男才驚覺受騙，趕緊向金湖分局金湖派出所報案，總計損失30萬7800元。

金湖分局表示， 詐騙手法推陳出新，分局在本月24日，受理民眾A先生遭「假投資」手法詐騙，多年來省吃儉用積蓄遭騙殆盡；警方調查發現，在金門工作的A先生，在網路看到「瘋曼尼」投資平台保證獲利廣告，不疑有他，透過Line向暱稱Marco之人聯繫，對方佯稱平台可以經由資深分析師操作保證獲取高額利潤，A先生遂匯款新台幣1萬元請求代為操作。

之後Marco向A先生表示，投資已獲利29萬3020元，請A先生先匯款16萬9800元代操費用，A先生匯款後，對方再要求匯款12萬8000元保證金才能取回獲利款項，A先生再次匯款後，Marco再以系統出錯跟各種理由不斷要A先生匯款，才驚覺被騙，共損失30萬7800元，遂至金湖分局金湖派出所報案。

金湖分局指出，疫情期間民眾在家時間增多，詐騙集團反而更加為猖獗，統計今年1至6月全國受理「假投資詐騙」案件計有2168件，較去年同期1114件、發生數增加94.61％，損失金額7億7955萬元，較去年同期3億7561萬元，增加107.54％。

另外今年1至6月金門縣警察局受理民眾遭詐騙案件計有121件，較去年同期80件、發生數增加51.2％，其中「假投資詐騙」受理17件、遭騙金額達1251萬1000元，在金門平均1.5天就有1位民眾被騙，可見詐騙集團無孔不入，提醒民眾務必提高警覺。

金湖分局分局長何明祥提醒，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體接觸民眾，慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫，提醒民眾要多加留意。