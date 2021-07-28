通緝犯見警急上車逃逸還擦撞警車 留國中兒錯愕待路旁

遭通緝的40歲簡姓男子今天上午9時，與就讀國中兒子於大林鎮民族路上搬運貨物，警方獲報前往緝捕，他見巡邏車鳴笛，不顧兒子，急忙駕駛曳引車逃逸，衝撞前方警車，警方調閱監視器，循線於雲林元長將人緝捕歸案。

大林分駐所員警張智源、王輝銘今天上午9時40分許獲報年約40的簡姓通緝犯出現在大林鎮民族路，駕駛曳引車正裝卸貨物，員警鳴笛前往緝捕。

員警將警車停在曳引車前方鳴笛，簡姓男子見狀，不顧身旁的兒子，一人隨即進車內駕車準備逃逸，擦撞巡邏車，造成左後方保險桿及葉子板、車門損傷，員警駕駛巡邏車沿線尾隨至162線後失去蹤影。

民雄分局隨即調度警網馳赴現場，協助搜尋，於中午11時55分，在雲林縣元長鄉工業區興南路人車查獲。據了解，簡男家住大林，身負詐欺罪及侵占罪前科，詐欺遭判刑一年，侵占仍在審理中。