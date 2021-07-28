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疫情下的消防宣導 民眾線上學防災還可抽消防寶寶公仔

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市消防局第二救災救護大隊與消防之友會第二辦事處共同辦理「防疫線上學防災，有獎徵答抽好禮」活動，民眾只要到活動網址答題，全部答對者截圖並留言，就有機會獲得消防寶寶公仔，每組6隻，限量20組及5件二大LOGO POLO杉。

活動方式先至台南市政府消防局第二救災救護大隊粉絲團及抽獎貼文按讚，再到有獎徵答網址上答題，全部答對者截圖後，再回到粉絲團抽獎貼文處留言「台南市政府消防局第二救災救護大隊送禮到您家，有夠讚」，並貼上有獎徵答分數後，再標註2位FB好友進行分享，以上程序均完整者將取得抽獎資格。9月5日晚上7點直播抽出25位幸運民眾，20位可獲得消防寶寶公仔1組，5位獲得POLO杉。

第二大隊大隊長丁春能表示，疫情期間除了遵守各項防疫規定，防火防災宣導也不能停，運用網路防災教育直接又有效益，民眾透過網路學習知能既防疫又安全。

台南市消防局第二救災救護大隊在防疫情期，透過網路舉辦《防疫線上學防災，有獎徵答抽好禮》活動，鼓勵民眾參與可以抽消防寶寶公仔。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第二救災救護大隊在防疫情期，透過網路舉辦《防疫線上學防災，有獎徵答抽好禮》活動，鼓勵民眾參與可以抽消防寶寶公仔。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第二救災救護大隊在防疫情期，透過網路舉辦《防疫線上學防災，有獎徵答抽好禮》活動，鼓勵民眾參與可以抽消防寶寶公仔。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第二救災救護大隊在防疫情期，透過網路舉辦《防疫線上學防災，有獎徵答抽好禮》活動，鼓勵民眾參與可以抽消防寶寶公仔。記者吳淑玲／翻攝

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