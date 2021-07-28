聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情下的消防宣導 民眾線上學防災還可抽消防寶寶公仔
台南市消防局第二救災救護大隊與消防之友會第二辦事處共同辦理「防疫線上學防災，有獎徵答抽好禮」活動，民眾只要到活動網址答題，全部答對者截圖並留言，就有機會獲得消防寶寶公仔，每組6隻，限量20組及5件二大LOGO POLO杉。
活動方式先至台南市政府消防局第二救災救護大隊粉絲團及抽獎貼文按讚，再到有獎徵答網址上答題，全部答對者截圖後，再回到粉絲團抽獎貼文處留言「台南市政府消防局第二救災救護大隊送禮到您家，有夠讚」，並貼上有獎徵答分數後，再標註2位FB好友進行分享，以上程序均完整者將取得抽獎資格。9月5日晚上7點直播抽出25位幸運民眾，20位可獲得消防寶寶公仔1組，5位獲得POLO杉。
第二大隊大隊長丁春能表示，疫情期間除了遵守各項防疫規定，防火防災宣導也不能停，運用網路防災教育直接又有效益，民眾透過網路學習知能既防疫又安全。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言