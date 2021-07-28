35歲男居家隔離太久爬2樓陽台 南港警及時拉住阻憾事

台北市35歲廖姓男子日前因居家隔離太久，他情緒不穩，家人勸就醫但他不願意，跟家人起衝突，他媽媽無奈之下報警；警方到場，不料廖男更加激動，大喊「為什麼要叫警察！」接著一個轉身欲跳下2層樓高陽台，所幸警員機警，立刻拉住他，並強制就醫，廖男家人感激不已。

南港分局南港派出所警員林政翰、曾國瑄及簡晉宏獲報趕抵，當時救護人員也到場，廖男情緒不穩他媽媽苦勸就醫，不料他趁機衝向陽台作勢要跳樓，警員一個箭步火速衝上前，奮力將他拉回陽台；雖然他不斷抵抗，但被警消合力壓制、家人安撫，隨後戒護送醫。

據了解，廖男在海外工作，因受疫情影響減班返台，所以在家隔離，但疑似因在房間太久、鬱鬱寡歡沒有定時服藥，因此情緒失常。

南港分局提醒，家中如有居家隔離或檢疫者，家人之間應互相關懷並注意心理狀況，避免憾事發生；也呼籲自殺無法解決問題，勇敢求救並非弱者。希望民眾珍惜生命，若需諮商或相關協助，可撥打生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )