一言不合遭情郎砍殺 雲林美甲店女負責人傷重不治

雲林縣西螺鎮今晨傳出情殺案，一家美甲店的越南籍潘姓女負責人遭受刀傷送醫不治；據悉，該名女子離婚、育有1名女兒，在當地經營美髮美甲店，今天早上店外出現救護車及警車，附近民眾見狀感到不對勁，了解後才驚覺竟發生命案，疑是潘女與同居人正在處理感情糾紛，未料一言不合遭砍，頭部及身上多處刀傷，送醫急救不治。

今天上午9時許警消獲報該店有一名女傷者，身上有明顯刀傷，疑已無呼吸心跳，救護人員緊急送醫，但潘女最終仍因傷重，回天乏術：現場因玻璃門傾倒破碎、貨架物品散落一地，凌亂不堪，門口處還有大灘血漬。

據了解，潘女與前夫離婚，獨自扶養國中的女兒並定居在西螺，多年來經營美髮美甲店，目前和同住在西螺的男友交往並同居。

據悉，潘女最近和男友正在談分手，男方離家多日，疑心生懷疑女友另結新歡，曾前往店內砸玻璃門洩憤，這次兩人再度對談感情事，意見相左之下，男方憤而持刀刺殺女方。

附近住戶透露，今天早上未見店面開門營業，案發時間也沒聽見吵鬧聲響等，直到救護車、警車相繼抵達才知道「代誌大條」。

不過潘女雖在地方生活多年，但其私人感情事，街坊鄰居未曾打聽或過問，僅知她與10幾歲的女兒同住，平靜的鄉下發生如此命案，大家深感驚恐。