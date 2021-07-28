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鹿港黃家先祖古墓竊盜破案 犯嫌辯稱愛古物想蒐藏
彰化縣鹿港黃家的「金銀廳」是鹿港知名的「八景十二勝」之一，黃家在日治時代是在地望族，今年7月中旬家族後代發現先祖黃禮永古墓遭到，鹿港警分局受理追緝盜墓賊，查到住在雲林的楊姓與呂姓男子，連續到該墓地三次勘查地形，並搬走青斗石製作的墓肩等，全案依竊盜罪及贓物罪嫌等移送彰化地檢署偵辦。
黃家古墓地處隱密，部分區域委託專人整理，黃家後代表示，今年清明掃墓石雕都還完整，卻在近日發現古墓被破壞，墓碑左右邊的墓肩石被偷，墓手也有部分石堵遭竊，下手者應該是了解該石雕是大師蔣馨匠師家族所打造，相當識貨。
警方擴大調閱監視器，循線發現楊姓與呂姓男子涉有重嫌，前後曾到該墓地勘查，事先預謀來了3次，因石雕相當重，最重一塊達百公斤，他們靠著附近養蜂的推車將石雕搬上車。
警方昨見時機成熟進行盜墓案拘提及搜索，在斗六市查獲兩人，並起獲遭竊盜五塊青斗石雕，查扣其犯案時帽子、鞋子及作案工具等物；現場也可見收藏的各式古物，楊男指出，因對石雕古物有興趣，上網查詢資料得知黃家先祖古墓珍貴才會想搬來蒐藏，這些東西並不好變賣。呂男則辯稱不知道這些石雕的特別之處，只是跟著楊男一起去。
鹿港分局接連破獲竊盜案，彰化縣長王惠美今到鹿港分局頒發破案獎勵金，另一件舊港溪建設中的抽水站電纜線遭竊，遭竊電纜線價值達19萬元，7月23日事發當時適逢烟花颱風來襲前夕，為避免影響抽水站運作，警察局刑警大隊及鹿港分局組成專案小組偵辦，員警以地毯式調閱監視器，比對犯案路線及手法鎖定犯嫌後，26日下查獲涉嫌電纜線竊盜案陳姓男子，現場另有吳姓及許姓男子等2人，全案依加重竊盜罪及毒品危害防制條例移送偵辦。
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