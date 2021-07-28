鹿港黃家先祖古墓竊盜破案 犯嫌辯稱愛古物想蒐藏

彰化縣鹿港黃家的「金銀廳」是鹿港知名的「八景十二勝」之一，黃家在日治時代是在地望族，今年7月中旬家族後代發現先祖黃禮永古墓遭到，鹿港警分局受理追緝盜墓賊，查到住在雲林的楊姓與呂姓男子，連續到該墓地三次勘查地形，並搬走青斗石製作的墓肩等，全案依竊盜罪及贓物罪嫌等移送彰化地檢署偵辦。

黃家古墓地處隱密，部分區域委託專人整理，黃家後代表示，今年清明掃墓石雕都還完整，卻在近日發現古墓被破壞，墓碑左右邊的墓肩石被偷，墓手也有部分石堵遭竊，下手者應該是了解該石雕是大師蔣馨匠師家族所打造，相當識貨。

警方擴大調閱監視器，循線發現楊姓與呂姓男子涉有重嫌，前後曾到該墓地勘查，事先預謀來了3次，因石雕相當重，最重一塊達百公斤，他們靠著附近養蜂的推車將石雕搬上車。

警方昨見時機成熟進行盜墓案拘提及搜索，在斗六市查獲兩人，並起獲遭竊盜五塊青斗石雕，查扣其犯案時帽子、鞋子及作案工具等物；現場也可見收藏的各式古物，楊男指出，因對石雕古物有興趣，上網查詢資料得知黃家先祖古墓珍貴才會想搬來蒐藏，這些東西並不好變賣。呂男則辯稱不知道這些石雕的特別之處，只是跟著楊男一起去。