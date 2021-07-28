才認識近三個月 高雄女差點遭騙150萬

高雄市楠梓區41歲曾姓女子在臉書認識一名自稱香港皇家警察的男網友，以偵查詐欺案件為由，要求曾女匯款150萬元，銀行行員見曾女疑似詐騙，請警方到場協助，過程中對方不斷打電話、分飾多角，要求曾女趕快匯款協助辦案，員警發現對方口音相同，明顯為同一個人，曾女才驚覺是遇到詐騙集團。

曾姓女子向警方表示，她今年5月在臉書上認識這位男網友，因對方自稱香港皇家警察，聊了近3個月，昨天下午3時許，對方突然說因為偵辦案件，急需150萬元現金來定位嫌犯所在位置，定位完成就可順利偵破該案，曾女信以為真，匆忙到附近銀行打算匯款。

行員發現金額太高可能有異，提醒曾女對方可能是詐騙集團，但曾女想幫男網友破案急著匯款，行員只能報警求助，警方到場向曾女解釋，警方辦案不會以通訊軟體聯繫，更不會向民眾要求匯款協助辦案。

在警方向曾女解釋時對方還不斷打好幾通電話，先稱自己是香港皇家警察，又稱是馬來西亞皇家警察，最後又說是柬埔寨國際刑警，正在偵辦跨國詐騙集團，要求曾女趕快匯款。

現場員警聽到對方聲音，再次勸說曾女，對方口音相同，明顯是同一人，且外國刑警卻能說一口流利中文，還沒有口音不合理，加上電話號碼均遭變造，曾女才驚覺是差點被詐騙集團利用。