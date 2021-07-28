一隻壁虎害的 火調人員揪台中民宅火警真凶

近日天氣炎熱，加上防疫期間，民眾都會選擇宅在家中，根據台中市消防局統計，冷氣機火警在今年4月至6月，比去年還多一倍，多數案件的火災肇因都是因為機械故障導致，不過這個月在北屯區環中路透天民宅發生的冷氣機火警，經火調人員調查後發現，釀成冷氣機起火的原因是一隻壁虎，爬進室外機造成短路後燃燒，台中市消防局今天也臉書提醒市民多加留意。

台中市消防局表示，本月11日下午5時許，北屯區環中東路一棟透天建築物發生一起冷氣機火警，經同仁到場以乾粉滅火器、出水滅火後，發現起火點是透天厝二樓的冷氣機，當時屋主透露，案發時他在三樓臥室，室內電燈突然閃了幾下後，就聽到爆裂聲，下樓察看發現2樓陽台外牆的冷氣室外機冒煙，因此趕緊叫家人打119報案。

台中市消防局表示，案發的冷氣室外機使用約18年，今年初才請廠商保養清洗，使用狀況良好，不過經火調人員調查後，發現室外機的電源濾波器、接線盒中間有一隻壁虎，肢體受燒焦黑嚴重，研判是釀成此次火災的原因。

台中市消防局指出，雖然民眾冷氣機有按時保養，但因動物侵入而釀災，防不勝防，建議民眾室外機可加裝細紗網、掛樟腦丸，另外冬天冷氣不用時，可拔除插頭或關閉電源，可讓主機板不產生微溫，避免螞蟻或動物到機內取暖、築巢，而室外機的裝置位置可考慮選擇燈光較暗處，避免吸引飛蟲，引來壁虎。