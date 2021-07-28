影／台灣成功號整修中 今船頭抽風機突冒煙

整修中的台灣成功號今天上午突然在船頭位置冒煙，消防隊據報到場後，以泡沫降溫，十多分鐘後即控制。消防人員說，冒煙位置在船頭排煙機，至於冒煙真正原因，待火災調查科人員進一步鑑定查出。

蔡姓男工人說，當時他們在船頭整修，突然看到有煙冒出，馬上報119派人處理。台南市消防局救災救護指揮中心接獲報案後，派遣安平消防分隊等15車29人前往搶救。台灣船旅遊中心並疏散民眾，因於現場距離旁邊的船廠還有10公尺的間隔，消防分隊布水線防護。

消防人員到場後，發現沒有明火，排氣孔有煙，想辦法進入船艙後，研判冒煙位置是船首排煙機，損失排煙機， 但需進一步火災調查釐清原因。

台南市政府斥資近億元打造的鄭成功仿古船「台灣成功號」在2010年風光啟航後，未料在2011年底進行夜間訓練時就發生主桅桿斷裂意外，停放在安平林默娘公園旁多年，2019年修復後規畫為「1661台灣船園區」對外開放參觀。