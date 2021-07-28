生態殺手「魚虎」衝擊基隆情人湖生態 展開獵捕 棄養最重罰35萬

基隆知名景點情人湖，近來發現「生態殺手」外來種魚虎蹤跡，造成湖中生態遭到破壞，交通部觀光局北觀處已進行人工獵捕。北觀處疑遭到棄養，目前加強巡查，提醒民眾棄養可依違反發展觀光條例、動物保護法告發，最重共可處35萬元罰鍰。

北觀處今天表示，近來在基隆情人湖發現「生態殺手」外來種魚虎蹤跡，造成湖中生態不平靜﹗北觀處現場工作人員觀察，魚虎多集中棲息於水中泥層，水位較低時現魚虎群聚，性情兇猛，主動攻擊湖裡原生魚類；此外，體型巨大的魚虎掠食湖中魚類蝦、青蛙等，衝擊情人湖生態，影響原生魚種生存繁衍。

北觀處副處長金玉珍說，針對情人湖「魚虎」群聚、破壞生態、大量繁殖期前，已請專業業者利用情人湖水位下降時，分別於6處山溝出水口外推25公尺內，採之人工方式捕抓。為維護情人湖公園原生生物生存及多樣性，持續進行生態監測及防治工作，以防止外來種入侵破壞當地生態。

北觀處說，風景特定區或觀光地區禁止破壞生態，違者目的事業主管機關得依發展觀光條例處2萬元以上20萬元以下罰鍰；另民眾野放棄養行為，違反動物保護法，目的事業主管機關可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，呼籲民眾不要觸法。

全國警戒降至第二級，北觀處提醒到情人湖遊客，應全程配戴口罩並保持社交距離，為提供更優質之遊憩品質，目前進行情人湖公園環山步道、環湖景觀平台改善整修工程，民眾要注意安全。更多相關資訊請遊客密切留意北觀處官方網站及幸福北海岸臉書粉絲團專頁最新消息。

生態殺手魚虎情人湖衝擊生態，展開獵捕棄養最重罰35萬。圖／北觀處提供 生態殺手魚虎情人湖衝擊生態，展開獵捕棄養最重罰35萬。圖／北觀處提供 生態殺手魚虎情人湖衝擊生態，展開獵捕棄養最重罰35萬。圖／北觀處提供 生態殺手魚虎情人湖衝擊生態，展開獵捕棄養最重罰35萬。圖／北觀處提供