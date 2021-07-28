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敘利亞女將軍來台相親？老翁想找兒媳匯款遇警才知騙
高雄陳姓老翁使用網路通訊軟體，接到來路不明的人加好友，對方傳照片，自稱是在敘利亞服役的「女將軍」，還天天向陳翁問安，他想介紹兒子與她相親，不料，誤入詐騙集團的愛情騙子陷阱。他到銀行要匯款，行員發覺有異趕緊報警，才阻止老翁受騙。
71歲的陳姓老翁昨天在高雄市前金區中正四路中國信託銀行，向員警示出「女將軍」與他的通訊內容，員警發現老翁傳訊給對方，說三兒子還沒對象，從事汽車維修，年紀45歲，可來台相親。但員警對話中，發現對方利用包裹在機場「卡關」手法，告訴老翁這是詐騙集團慣用技倆，老翁氣得直罵詐騙集團「大混蛋」。
據了解，陳翁最近在Line通訊軟體，自稱在敘利亞服役的「女將軍」，對方天天向老翁請安，並傳著軍服照片，稱是她的自拍照，取得陳翁歡心，後來說想要嫁來台灣當老翁的「媳婦」，陳翁心想兒子還沒結婚又沒對象，才希望對方來台和兒子相親。
對方趁機向老翁表示來台需要辦理相關程序，需要透過仲介辦來台手續，稱要介紹1名仲介業者給陳翁，後來仲介者女將軍的包裹在機場卡關，要老翁匯17萬元協助完成後續領件程序，才能讓女將軍到台灣，老翁信以為真才到銀行匯款，幸及時被銀行行員及警方識破騙局，老翁才未損失。
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