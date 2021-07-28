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影／男工作不順走到天橋想輕生 員警驚險拉住急救回

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

救人驚險一瞬，17歲周姓男子工作不順，25日走到台中市沙鹿區台灣大道天橋上想輕生，員警趕到現場時，他雙腳已露在橋外，員警安撫他，趁其不注意將他拉回天橋內，驚險救回。

清水分局光華所員警紀宇哲、楊鎮宇7月25日早上10時40分許獲報，沙鹿區台灣大道七段天橋有男子要輕生，警方緊急趕到現場前往救援，發現周姓男子站立於天橋欄杆外情緒激動，要往台灣大道跳下輕生。

警方立即與消防員跑上天橋上，趁男子未注意瞬間拉住男子並合力拉進天橋內，成功挽救性命，男子幸無受傷，警方仍持續安撫周男情緒，為防意外再次發生經聯繫家屬後，警方護送男子返家休息。

據了解，周男因工作不順遂，情緒無法調適，才會走天橋上意圖輕生，還好民眾發現趕緊報警，警消即時趕到救授援，成功化解一場危險。

清水分局光華所長陳俊佑呼籲，民眾生活上如遇各項困難應循求各項管道求助協助解決，才是最好方式，家人也應隨時互相關心留意親人有無異常舉動，才不會造成憾事發生；如有親朋好友需要協助，請撥打安心（防自殺）專線：1995 ( 要救救我 )、0800-788995 ；或張老師專線：1980。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

一名男子走到天橋疑想輕生，清水警分局員警驚險拉住他，雙腳已外露在橋外。記者游振昇／翻攝
一名男子走到天橋疑想輕生，清水警分局員警驚險拉住他，雙腳已外露在橋外。記者游振昇／翻攝

消防員 台中市

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