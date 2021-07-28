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用包裹寄的比特幣？桃園女陷雙重騙局險失20萬血汗錢

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市黃姓女子日前透過LINE認識聲稱來自土耳其的男子，對方謊稱財務困難要她匯款協助，不久後女子又透過投資群組得知可購買比特幣，且事後比特幣還會「寄」到家中，深信不疑，昨天差點匯出20萬元給詐團，經行員、員警點出疑點後終於頓悟，保住血汗錢。

昨天上午9時40分許，桃園警分局青溪派出所接獲郵局通報，有民眾匯款有異，且不願接受勸阻，請員警到場協助。

警方瞭解，黃姓女子（52歲）臨櫃要匯出2筆各10萬元、共20萬元的款項，其中一筆是匯給女兒的學費，但被問及女兒就讀學校卻含糊其詞，且她口中的「女兒」的帳戶還是某66歲婦人所持有；另一筆則聲稱要投資房地產，但投資內容也描述不清。

經行員與員警再三詢問，黃女才道出實情，原來她在6月底透過LINE認識一名自稱來自土耳其的男子，兩人成為好友，最近男子表示，自己遭歹徒搶劫被打傷，住院治療中，付不出女兒的學費；黃女基於同情，準備匯款10萬元資助，且依對方指示，假稱要匯款給自己的女兒。

黃女也說，本月中她加入一個LINE投資群組，對方建議她投資「比特幣」，並說只要支付運費10萬元，便會將比特幣裝進包裹「郵寄」給她。黃女不知比特幣是虛擬貨幣，卻打算匯出10萬元給對方，也打算依對方指示，假稱要匯款給「表哥」。

員警及行員向黃姓女子解釋，2個匯款對象均聲稱人在國外，但受款帳戶卻都是本國人，終於讓她驚覺受騙，放棄匯款念頭，員警也協助將詐團聯絡資訊清除，避免再次受騙。

黃姓女子險匯款20萬元給詐騙集團。記者楊湛華／翻攝
黃姓女子險匯款20萬元給詐騙集團。記者楊湛華／翻攝
詐團聲稱來自土耳其，聊天時使用簡體字。記者楊湛華／翻攝
詐團聲稱來自土耳其，聊天時使用簡體字。記者楊湛華／翻攝

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