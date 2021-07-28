又是虛擬幣詐騙！男已匯250萬 不死心再跟銀行貸47萬

台北市大同區49歲楊姓男子在交友軟體認識假冒女網友的詐騙集團，詐騙集團打造看似專業的投資平台，讓楊男誤信短時間可達到高收益。楊前後匯款250萬新台幣，直到花光積蓄，再到銀行貸款47萬，才被行員察覺有異報警，警方勸說成功。警方說，網路上一切有關投資訊息，幾乎都是詐騙，民眾勿信！

警方調查，詐騙集團假冒女網友在交友軟體認識楊，要楊投資虛擬貨幣泰達幣（(USDT），提供人頭帳戶給楊男匯款，稱短時間可達到高收益；楊前後匯款7次共250萬元，匯到沒錢仍深信不疑，再到銀行借貸，行員察覺有異報警。

警方說，詐騙集團打造假投資網站，利用多個自稱老師的帳號，以及擬真官方帳號，讓被害人誤以為是專業化、真實性的團隊；被害人一開始上鉤匯款，詐騙集團會在網站秀出損益金額，讓被害人誤以為真的賺錢，直到被害人要提領較大金額變現，詐騙集團又假冒客服人員，要被害人支付10%手續費，等於來回榨乾被害人積蓄。

楊男本月22日到銀行貸款47萬，打算再投錢進去假投資網站；警方獲報到場發現楊男遭騙，向他舉例相關詐騙案例，楊才發現「錢真的都沒拿回來過，都是紙上富貴」，不願再貸款。