男稱兒子氣喘要借錢看病？ 台南網友請大家留意

台南市網友在「我是安平人」臉書社團PO文，安平區永華路有店家遇到男子上門借錢，男子自稱他兒子氣喘發作，急需1500元看病，店家打算借給他，但要求對方帶他回家看他兒子，男子就回說要再找其他人後即離開，文中提醒民眾要多留意，小心被騙。

謝姓網友在「我是安平人」臉書社團PO文，表明他在安平區永華二段開店，昨天下午5點多，有名男子來店內借錢，說他兒子氣喘，需要急診，因要急需錢想來拜託先借他。

謝表示，最近他打算借他時，要求先跟他回家看一下他兒子，看完就離開，結果，男子說再找其他人，然後就像變心女友，頭也不回的離開。「有人跟我一樣遇過一樣故事嗎?」謝PO文提醒民眾要多留意。