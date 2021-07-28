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男稱兒子氣喘要借錢看病？ 台南網友請大家留意

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市網友在「我是安平人」臉書社團PO文，安平區永華路有店家遇到男子上門借錢，男子自稱他兒子氣喘發作，急需1500元看病，店家打算借給他，但要求對方帶他回家看他兒子，男子就回說要再找其他人後即離開，文中提醒民眾要多留意，小心被騙。

謝姓網友在「我是安平人」臉書社團PO文，表明他在安平區永華二段開店，昨天下午5點多，有名男子來店內借錢，說他兒子氣喘，需要急診，因要急需錢想來拜託先借他。

謝表示，最近他打算借他時，要求先跟他回家看一下他兒子，看完就離開，結果，男子說再找其他人，然後就像變心女友，頭也不回的離開。「有人跟我一樣遇過一樣故事嗎?」謝PO文提醒民眾要多留意。

轄區警方除在「我是安平人」臉書社團PO文留言，並表示，因當事人未報案，此事是否涉及詐欺，需待進一步查證，請民眾遇到類似情形，小心查證。

台南謝姓網友PO文，安平出現男子自稱兒子生病要借錢，請大家留意。圖／翻攝自我是安平人臉書社團
台南謝姓網友PO文，安平出現男子自稱兒子生病要借錢，請大家留意。圖／翻攝自我是安平人臉書社團

氣喘 詐欺

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