快打站人來人往 中警放趣味宣導片防詐守交安

台中市政府持續通知市民前往快打站施打疫苗，第二警分局沒有放過此宣導機會，分別在26、27日兩天，前往轄內的快打站實施相關的治安宣導，包括在各快打站明顯處設立靜態防詐、交安立牌，並利用投影設備播放「防詐篇」、「交安篇」宣導影片，讓民眾在恢復區休息等待時，可在放鬆的狀態下，吸收最新的防詐資訊及交通安全知識，有民眾直說警方真是「一兼二顧」。

「全民攜手防疫、打詐」台中市第二警分局表示，新冠肺炎疫苗已陸續到位，市府持續在各快打站為市民施打疫苗，其中北區共設有五權國中、雙十國中、健行國小等3個疫苗快打站，為掌握宣導治、交安好時機，安排在26、27日兩天，派員前往各快打站明顯處，設立靜態防詐及交安宣導立牌，也利用學校禮堂投影設備輪番播放「防詐篇」、「交安篇」動態影音宣導影片。

第二警分局表示，分局一向極為重視交通安全宣導工作，「交通篇」宣導影片中，熱情又活潑的員警，在台中市各個知名地標跳著活力四射的舞蹈，搭配輕快洗腦的歌詞，提醒民眾行經路口切記「慢」、「看」、「停」，希望能藉機加強在座民眾的交通安全觀念，降低交通事故的發生。