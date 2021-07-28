快打站人來人往 中警放趣味宣導片防詐守交安
台中市政府持續通知市民前往快打站施打疫苗，第二警分局沒有放過此宣導機會，分別在26、27日兩天，前往轄內的快打站實施相關的治安宣導，包括在各快打站明顯處設立靜態防詐、交安立牌，並利用投影設備播放「防詐篇」、「交安篇」宣導影片，讓民眾在恢復區休息等待時，可在放鬆的狀態下，吸收最新的防詐資訊及交通安全知識，有民眾直說警方真是「一兼二顧」。
「全民攜手防疫、打詐」台中市第二警分局表示，新冠肺炎疫苗已陸續到位，市府持續在各快打站為市民施打疫苗，其中北區共設有五權國中、雙十國中、健行國小等3個疫苗快打站，為掌握宣導治、交安好時機，安排在26、27日兩天，派員前往各快打站明顯處，設立靜態防詐及交安宣導立牌，也利用學校禮堂投影設備輪番播放「防詐篇」、「交安篇」動態影音宣導影片。
第二警分局表示，分局一向極為重視交通安全宣導工作，「交通篇」宣導影片中，熱情又活潑的員警，在台中市各個知名地標跳著活力四射的舞蹈，搭配輕快洗腦的歌詞，提醒民眾行經路口切記「慢」、「看」、「停」，希望能藉機加強在座民眾的交通安全觀念，降低交通事故的發生。
第二警分局長蔡元戎說，防疫期間民眾宅在家，使用網路的時間增加，詐騙集團看準這一點，使出渾身解數，假交友真詐財、購買遊戲點數、投資詐騙、解除分期付款詐騙、冒充假檢警等各類型詐騙案件層出不窮，警方除不斷透過網路宣導外，更把握住民眾前往疫苗快打站時機，面對面實施宣導，希望民眾能提高警覺，才能避免受騙上當，並再次提醒，有任何疑問均可撥打165反詐騙諮詢專線，或110報案專線查詢。
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