降二級首日5男客急找按摩 未實聯遭罰喊冤：不是解封了

昨天是新冠疫情警戒從三級降至二級的首日，台中市第一警分局在昨晚即安排路檢、臨檢勤務，勤務在今日凌晨零時結束，並臨檢轄內按摩店時，發現5名男客未依規定落實實聯制登記，有男客一臉無辜向警喊冤「不是已經降級解封了嗎」，警方解釋相關規定後，依法告發，函送衛生局裁罰，每人將吃上3000元至1.5萬元的罰單。

台中市第一警分局因應昨天疫情警戒從三級降至為二級的首日，在昨晚8時起至今天零時為止，動員61名人次的警力，針對轄內12家旅館、美容美體業、按摩業等營業場所，加強巡察，另在西區向上路、美村路安排封閉式酒駕路檢勤務，勤務結束後統計，並未查獲刑案，但查獲5名前往按摩店的男顧客，沒有依規定實聯制，依法告發後，函送台中市衛生局裁罰。

台中市第一警分局表示，除了路檢、臨檢勤務外，昨天分局也與區長、里長，前往光復國小、中正國小快打站現場，宣導「喝酒不開車」、「開車不喝酒」、「禮讓行人」等交通安全觀念，並發放貼心照明小物，提醒長者外出記得「穿戴明亮醒目服飾」，現場也特別針對年輕朋友們加強宣導，暑假期間出遊，切勿「無照駕駛」、「超速行駛」，才能保障自身及他人安全。