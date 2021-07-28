聽新聞
test
0:00 / 0:00
降二級首日5男客急找按摩 未實聯遭罰喊冤：不是解封了
昨天是新冠疫情警戒從三級降至二級的首日，台中市第一警分局在昨晚即安排路檢、臨檢勤務，勤務在今日凌晨零時結束，並臨檢轄內按摩店時，發現5名男客未依規定落實實聯制登記，有男客一臉無辜向警喊冤「不是已經降級解封了嗎」，警方解釋相關規定後，依法告發，函送衛生局裁罰，每人將吃上3000元至1.5萬元的罰單。
台中市第一警分局因應昨天疫情警戒從三級降至為二級的首日，在昨晚8時起至今天零時為止，動員61名人次的警力，針對轄內12家旅館、美容美體業、按摩業等營業場所，加強巡察，另在西區向上路、美村路安排封閉式酒駕路檢勤務，勤務結束後統計，並未查獲刑案，但查獲5名前往按摩店的男顧客，沒有依規定實聯制，依法告發後，函送台中市衛生局裁罰。
台中市第一警分局表示，除了路檢、臨檢勤務外，昨天分局也與區長、里長，前往光復國小、中正國小快打站現場，宣導「喝酒不開車」、「開車不喝酒」、「禮讓行人」等交通安全觀念，並發放貼心照明小物，提醒長者外出記得「穿戴明亮醒目服飾」，現場也特別針對年輕朋友們加強宣導，暑假期間出遊，切勿「無照駕駛」、「超速行駛」，才能保障自身及他人安全。
第一警分局提醒，疫情警戒降級，但警方執法全面升級，民眾出門切勿鬆懈，除持續勤洗手、戴口罩，遵守政府各項防疫指引外，也要謹記「喝酒不開車」、「勿無照駕駛、勿超速行駛」及「禮讓行人」等交通安全重要觀念，共同打造健康、友善、安全的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言