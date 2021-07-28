沒掛項圈紅貴賓誤為流浪犬遭帶走 警調監視器幫尋回

林姓男子飼養的紅貴賓「咖啡」日前不見了，四處尋找無果急得像熱鍋上的螞蟻，因隔避是知名便當店。警方調監視器查出是一名買便當的愛狗人士，誤以為是流浪犬帶走，這名愛狗人士主動送回，因飼主未繫項圈被誤認，雙方化解誤會，愛犬回到主人的懷抱。

瑞芳警分局今天說，25日下午林姓男子到貢寮分駐所求助，他慌張地表示，家中飼養多年的紅貴賓「咖啡」不見了，四處尋找無果，擔心遭他人抱走，十分著急。

員警到林男住家附近查看，發現林男住家隔壁是知名便當店，向業者打聽是否有發現小狗行蹤，業者表示曾看到一名男子來買便當時，有跟小狗玩，但因在忙就沒多注意。

員警調閱店家監視器畫面，發現當天下午有一名開車男子到店買便當時，有跟小狗玩耍，離去時將小狗帶走，因沒照到車號，經員警調閱周邊多支監視器畫面，抽絲剝繭逐一比對類似車型才查出車號，聯繫車主查明。

帶回狗狗的車主接到員警電話表示，他當時路過買便當，發現小狗十分親人，主動跑過來窩在他腳邊跟他玩耍，他本身是愛狗人士，發現小狗身上沒有戴項圈且身體稍髒。曾詢問業者是否為店家所飼養，店家說不是，他才會誤認狗狗是流浪犬，認為與小狗有緣，好心的帶牠回家收留。