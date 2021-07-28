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竹市抓市區白牌車 違規駕駛挨罰10萬元加吊照

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

昨天是疫情降為二級首日，新竹監理站會同新竹市警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，根據民眾舉報可疑白牌車輛，在新竹市區攔查1輛違規營業車，依規定處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月。

新竹市監理站站長朱詩蘅說，白牌車目前多以成立Line群組攬客或電話預約接送客人，為落實運輸業市場的監管機制，新竹市監理站會同警方在轄內重要運輸場站及民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查。

經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人以自用小型車違法經營計程車客運業，依規處10萬元以上至20萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

新竹市監理站指出，合法的計程車，車牌顏色為白底紅字，車上有駕駛人相片及姓名的執業登記證；所謂的「白牌車」就是一般自用小客車，車牌為白底黑字、車身顏色不定，由於白牌車暗藏乘車風險，民眾勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，新竹市監理站將會每個月不定期會同警方稽核取締，呼籲民眾拒絕搭乘「白牌車」。

新竹市監理站昨天會同新竹市警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，一舉在新竹市區攔查1輛違規營業的白牌車。圖/新竹市監理站提供
新竹市監理站昨天會同新竹市警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，一舉在新竹市區攔查1輛違規營業的白牌車。圖/新竹市監理站提供
新竹市監理站昨天會同新竹市警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，一舉在新竹市區攔查1輛違規營業的白牌車。圖/新竹市監理站提供
新竹市監理站昨天會同新竹市警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，一舉在新竹市區攔查1輛違規營業的白牌車。圖/新竹市監理站提供

新竹 監理站 計程車

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