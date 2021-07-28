3國中生躲廢教室抽菸引火警 全出自弱勢家庭 教局未求償

台中市一名離家國中生，翻牆進別所國中學校，再找校園內二名國中生一起到廢棄輔導室抽菸燒紙，不慎引起大火，學校老師巡查發現，警方事後通知3名學生到案，都坦承抽菸燒紙，已依法送辦，學校已加裝監視器加強校園安全。台中市教育局今天表示，3名學生都是弱勢家庭，今年已畢業，不會向家長求償。

今年4月13日下午，台中海線這所國中校園內發生火警，當時正規劃要拆除的校舍大樓起火，消防隊員迅速到場撲滅火勢，燒毀二樓輔導室內書本，燒毀面積30平方公尺。

當時以為是施工引起，後來查出，3名國中生在二樓輔導室抽菸燒紙造成，當時學校老師巡查，發現一名校外國三學生爬牆進校，和該校二名國三學生，一起躲在輔導室抽菸燒紙；據了解，離家的學生，原想翻牆進這所學校廢棄教室暫住，也找該校二名他認識的學生聊天抽菸。

該所國中校長今天表示，學校的二名學生已學到教訓，後來上課情形都正常，校方已輔導他們升學，會請他們將來就讀的高中關心輔導；教育局表示，三名學生都是單親家庭，警方當時通知家長時，家長都無法第一時間趕到派出所關心，三名學生燒毀的廢棄校舍，5月已拆除，校方加裝監視器，加強校園安全，三名學生已畢業，如果繼續升學，教育局會轉由他們就讀的高中持續輔導，注意偏差行為和影響公共安全行為，燒毀的物品，學校不會追究求償。

台中市一所國中，發生火警 後來查出是國中生抽菸燒紙引起。圖／台中市消防局提供

台中市一所國中，發生火警 後來查出是國中生抽菸燒紙引起。圖／台中市消防局提供