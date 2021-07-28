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男子PO文「學甲辦喪禮挨罰」假訊息被送辦 法官判不罰

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市邱姓男子今年6月間未經查證，在臉書PO文「打死我都不信，聽說台南學甲舉辦喪禮被罰了66萬」，然而該喪禮舉行地點在南投縣埔里鎮而非台南市學甲區，且僅由員警蒐證填寫稽查單，南投縣衛生局並未對喪家開罰，警方認邱散布不實錯誤訊息，違反社會秩序維護法送辦，台南簡易庭認為證據不足，判邱不罰。

邱表示，消息來自於通訊軟體群組成員周姓男子所傳送訊息，周是他以前南區割草班的班長，因為不相信會發生這種事，才會轉載在臉書。

台南簡易庭認為，所謂謠言是指「無事實根據憑空捏造的言論」，周是邱以前在南區割草班的班長，對於邱來說，具有相當可信賴的基礎，有相當理由認為該訊息為真實。該文章雖有錯誤，但除非被移送人對於資訊不實已有所知悉，卻仍執意散布傳播不實訊息，或有合理可疑卻仍故意迴避真相，否則難認有處罰的正當性。

同時，台南簡易庭也指出，該文章所載內容雖有兩處錯誤，即將南投縣埔里鎮誤載為台南市學甲區，以及將填寫稽查單直接寫成被罰了66萬，地點錯誤除使台南市學甲區民眾感覺更為貼近自己、使移送機關學甲警分局被誤認為該案稽查機關外，對於其他區域民眾或警察機關並無差異。

另填寫稽查單雖不代表地方主管機關南投縣衛生局最終決定，卻也表示該案警察機關對於此類案件的態度，已足以使多數民眾感覺可能會被裁罰或引起反感，該錯誤對於民眾感受僅有程度上的差異，而非是否足以影響公共安寧的差別。

而且警察機關多為前線執行單位，民眾常未能辨別填寫稽查單與正式罰鍰的不同，難以認定是蓄意憑空捏造。

邱姓男子在臉書PO文「聽說台南學甲舉辦喪禮被罰了66萬」，警方認散布不實錯誤訊息移送送辦，台南簡易庭認為證據不足，判他不罰。圖／本報資料照
邱姓男子在臉書PO文「聽說台南學甲舉辦喪禮被罰了66萬」，警方認散布不實錯誤訊息移送送辦，台南簡易庭認為證據不足，判他不罰。圖／本報資料照

衛生局 警察 埔里

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