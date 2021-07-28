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3級警戒車少速度快 北市超速近10萬件 危險駕駛增7成6
防疫警戒期間，台北市交通警察大隊統計，因路上通行車流減少，駕駛人有車速過快現象，統計從5月15日至7月20日三級警戒期間，台北市超速違規取締高達9萬7150件，更有88件為超速60公里以上嚴重超速的危險駕駛，也較去年同期50件，明顯增加，嚴重影響用路人行車安全，呼籲駕駛人遵守法規行駛。
交通警察大隊表示，警察局也針對違規熱點及易肇事路段，運用移動式測速照相設備加強執法。交大表示，有鑑於「速度管理」與防制交通事故習習相關，常見肇事原因包括「未注意車前狀態」、「超速失控」等皆與車輛「速度」有關，尤其超過速限60公里以上，更屬危險駕車，嚴重危害交通安全。
交通警察大隊表示，根據道路交通管理處罰條例第43條規定，超速60公里以上，處6000元至2萬4000元罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊扣汽車牌照6個月；若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。另若2輛以上汽車共同超速60公里以上，或在道路上競駛、競技者，處3萬元至9萬元罰鍰，並當場禁止其行駛及吊銷駕駛執照。
警察局強調，將針對嚴重超速等違規行為實施「移動式測速照相執法專案」，持續針對違規熱點及易肇事路段加強移動式測速執法作為，並呼籲駕駛人不要有僥倖的心態而恣意違規，應依道路速限規定行車，並確實遵守交通法令規定，以降低交通事故發生。
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