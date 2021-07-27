北市女子從住家7樓跳樓 竟因妹妹不幫她買飲料

台北市中山區大直街一棟大樓今天晚上發生墜樓案，陳姓女子要求妹妹出門幫她買飲料遭拒絕，竟生氣到從7樓住家陽台跳下，墜落一樓遮雨棚，消防員趕抵搶救，發現她大腿、手臂挫傷，但無生命危險，送馬偕醫院救治。警方還在釐清詳細原因。

警方說，陳女（25歲）墜樓前，媽媽、哥哥及妹妹都在場；陳女已多次作勢跳樓，原因都是跟家人吵架，這次沒有嚴重傷勢，是因墜落遮雨棚獲緩衝。

警方調查，今天晚上9點多，陳女從7樓住家陽台跳下，墜落到一樓遮雨棚，四肢挫傷，起因竟為她要求妹妹出門幫她買飲料，遭妹妹拒絕，生氣到跳樓。

消防員獲報到場，爬上雨棚將陳女救下，送馬偕醫院救治。