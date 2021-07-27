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國道2號5車連環撞 造成1死6傷

中央社 / 桃園27日電

國道2號桃園八德路段連環車禍，車輛嚴重回堵。記者鄭國樑／翻攝
國道2號桃園八德路段連環車禍，車輛嚴重回堵。記者鄭國樑／翻攝

國道2號西向19公里大湳路段今天傍晚發生大貨車、小貨車及自小客車共5車不明原因連環撞，造成7人受傷，其中1人送醫不治，詳細肇事原因仍待國道警察進一步調查釐清。

桃園市政府消防局晚間表示，指揮中心下午5時41分接獲民眾報案指稱，八德區國道2號西向19公里處有車禍，立即出動28名消防人員、2部消防車及10輛救護車前往協助，隊員到場發現為3輛自小客車、1輛小貨車與1輛大貨車共5車交通事故。

消防局表示，現場共7名傷患，其中年約65歲的小貨車司機失去呼吸心跳，受困變形車體中，經搶救後將7人送醫，但小貨車司機晚間宣告不治。

國道警察表示，車禍事故在晚間7時30分左右排除，至於詳細的事故原因仍待調查。

國道 警察

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