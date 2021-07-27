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解開九年前華江橋下無名屍身份 警助無名屍回家

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

板橋一名22歲的詹姓男子於2012年離家後失去音訊，家屬始終找不到他，詹母近期過世前，仍心繫兒子的下落。土城警分局清查失蹤人口及無名屍舊案，比對後發現9年前在華江橋下的無名男屍疑為詹男，通知家屬比對DNA後確認男，詹男妹妹一度不敢相信無名男屍為哥哥，但仍感謝員警協助讓哥哥回家。

據了解，詹男因工作不順、心情低落，2012年5月16日凌晨，他離開板橋家中，從此音訊全無。9年多來家屬仍持續尋找他，相信他只是躲起來不想跟家人見面。詹男母親甚至在臨終前，仍惦記著兒子的下落。不過隨著時間，家人對他的行蹤的記憶也逐漸模糊。

土城警分局防治組巡佐郭耿勳及廣福所警員林智偉近期清查失蹤人口及無名屍等舊案時，發現2012年9月在華江橋下的河濱公園附近被發現的無名男屍，疑似為詹男。

員警隨即聯絡詹男的家屬前往土城分局採集口腔DNA，比對無名屍體資料庫。經比對後終於確認該無名屍就是詹男。詹男妹妹前往新北地方檢察署辦理相關手續時，一度不願相信尋找已久的哥哥竟早已過世。不過，最後仍感謝員警協助，讓哥哥回家。

警方呼籲民眾，若是親友失蹤，記得「失蹤協尋三不」，民眾發現家人失蹤「不用等」，可立即報案，報案地點「不用跑」，無論何地都可到就近派出所報案，失智長者指紋建檔、申請愛心手鍊及失蹤需要透過DNA比對都「不需要任何費用」，把握黃金時間，提高找回家人的機會。

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詹男家屬到警局比對DNA，確認無名屍身份。記者王怡蓁／翻攝
詹男家屬到警局比對DNA，確認無名屍身份。記者王怡蓁／翻攝

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