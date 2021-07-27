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一家出遊到高雄蚵仔寮漁市採買 男不慎跌入港內身亡
高雄一名47歲田姓男子，昨晚與親人一同前往蚵仔寮漁港魚市場採買，過程中，獨自前往漁港堤岸，疑似重心不穩，不慎跌落水中；路人見狀立即通報相關當為協處，岸巡、警消獲報到場，將田男從港區拉上岸，經搶救，仍宣告不治。
據了解，田男昨晚與母親、妻子與女兒一同前往蚵仔寮漁港魚市場採買，過程中，田男便獨自，走到港邊，獨自坐在漁港堤岸，疑似重心不穩不慎跌落水中，路人見狀，立即上前查看，並通報相關單位協處。
昨天晚上7時許，南部分署第一一岸巡隊接獲通報後，會同消防梓官分隊及岡山分局赤崁派出所人員一同前往。田男親人聽聞有人落水，一同前往查看，豈料，那名落水的男子，竟然是自己的親人。
岸巡及警消獲報，由安檢所艇組人員，下水將田男從漁港內拉上岸，不斷施做CPR，並送醫救治，最終仍宣告不治。初步調查，田男落水排除他殺嫌疑；且日常生活並無異狀，也無輕生念頭。
家屬聽聞此噩耗，感到相當錯愕，對於一家出遊，竟然會發生憾事，心情仍難以平復。
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