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高二生作業亂塗鴉遭師糾正還嗆聲 鄉民怒斥教育失敗
台南一名高二學生將老師指派作業亂塗鴉草率交差遭糾正，詎料反學生怒嗆老師後摔門離開教室，影片經披露在臉書社群，引來鄉民一片撻伐，怒嘆教育失敗，校方獲悉後已深入調查中，尚未進一步回應。
一名網友在「爆料公社」發文「台南高二學生的日常？是我們教育出了問題？是學生家庭出了問題？台灣的未來令人擔憂！」影片中高二生因被老師指責作業亂寫，反在教室講台前跟老師大呼小叫「我沒寫嗎？！」，還摔作業，一旁學生也起鬨稱，反正有寫也不會接受處罰，台上老師就說「那就去學務處呀！」結果就聽到這名學生巨大摔門聲離開教室。
許多網友看完影片紛紛留言；一面倒斥責這名學生，「現在的老師真的修養要很好，不然不是擺爛就是氣到內傷！」、「這就是現代孝子養育啊！老師也不能打或罵太過分，不然三寶爸媽就來苛責了。」、「這孩子是在哈囉嗎？你要是我兒子，先修理一頓！」，更有人諷刺說，這就是現在「愛的教育」下產物。
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