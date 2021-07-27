高二生作業亂塗鴉遭師糾正還嗆聲 鄉民怒斥教育失敗

台南一名高二學生將老師指派作業亂塗鴉草率交差遭糾正，詎料反學生怒嗆老師後摔門離開教室，影片經披露在臉書社群，引來鄉民一片撻伐，怒嘆教育失敗，校方獲悉後已深入調查中，尚未進一步回應。

一名網友在「爆料公社」發文「台南高二學生的日常？是我們教育出了問題？是學生家庭出了問題？台灣的未來令人擔憂！」影片中高二生因被老師指責作業亂寫，反在教室講台前跟老師大呼小叫「我沒寫嗎？！」，還摔作業，一旁學生也起鬨稱，反正有寫也不會接受處罰，台上老師就說「那就去學務處呀！」結果就聽到這名學生巨大摔門聲離開教室。