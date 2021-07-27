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工人操作機台受傷血流不止 急救遇塞車幸遇警協助開道

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

26日一名工人在操作機台時，不慎夾傷手，導致手指粉碎性骨折，當場血流不止，同事開車緊急要送他急救，卻遇上下班車潮。同事恰巧看到一名巡邏員警，趕快鳴按喇叭向員警求救，警看到副駕駛座乘客雙手沾滿血，恐有失血過多疑慮，馬上開始警示燈與警鳴器，協助民眾開道，最後順利就醫。

板橋警分局指出，大觀派出所警員陳婌瑛於昨晚6點執勤，行經新北市板橋區大觀路二段109巷底與合安路口停等紅綠燈時，後方車輛的駕駛突然朝她按喇叭，並慌張跟她說車上的同事受傷血流不止，情況緊急需趕往亞東醫院救治，但遇上下班車潮塞車，請員警幫忙。

陳員查看後，發現副駕駛座的乘客雙手手腕處包裹沾滿血漬的毛巾，恐失血過多，當機立斷為他們開道，全程開啟警示燈及警鳴器，原20分鐘路程在5分鐘內迅速抵達至亞東醫院急診室，陳員以手勢示意後即離開繼續她的勤務。

送醫後，民眾在「我是板橋人」臉書分享貼文，感謝員警昨日協助送醫，希望能當面答謝，獲網友留言肯定與好評。

工人操作機台遭夾傷，血流不止，同事送他急救卻遇上下班車潮，幸遇警協助開道，事後民眾在臉書上表達對員警的感謝之意。記者王怡蓁／翻攝
工人操作機台遭夾傷，血流不止，同事送他急救卻遇上下班車潮，幸遇警協助開道，事後民眾在臉書上表達對員警的感謝之意。記者王怡蓁／翻攝
大觀派出所警員陳婌瑛執勤時，遇上民眾向她求救，她評估民眾的危急狀況後，緊急為民眾開道送醫。記者王怡蓁／翻攝
大觀派出所警員陳婌瑛執勤時，遇上民眾向她求救，她評估民眾的危急狀況後，緊急為民眾開道送醫。記者王怡蓁／翻攝

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