高雄14歲少女墜愛河亡 轉學生為學校關懷個案

高雄一名14歲國二女生昨天墜愛河亡，外傳可能受網路霸凌事件所致。校方今天說明，配合警方偵查，但目前尚未確定意外原因，家長曾向學校表示落水與霸凌無關。據了解，女學生成績不錯、也有才藝，為學校關懷個案，四月從另一所國中轉來，為學校關懷個案，兩校都有接續輔導。

這所國中主任表示，孩子落水後，有立刻陪同家長到警局去，協助警方釐清是否有如另一名同學所說的霸凌事件。學諮中心專業人員啟動緊急應變處理事件，了解孩子是否有受到霸凌。學校在國二課程以及平日宣導，都向學生宣導正確觀念，若碰到網路批評時，應用什麼樣的心態去面對，也教導孩子在網路上不要以負面的方式來回應發言。

主任指出，對昨天後來趕到落水處的學生心理狀況，是學校相當需要去照顧的，所以一大早就要學諮中心督導及社工一起召開緊急輔導相關會議，陪伴孩子。學校對一個年輕生命的殞落，相當惋惜及不捨。這兩名女同學都是喜歡表演才藝的孩子，26日相約到文化中心練舞。

學校配合警方調查，如果不是霸凌事件，到底什麼樣的原因造成女學生落水？要等警方偵查，但議題發酵到網路霸凌，是目前青少年面對的問題，包括成人世界也一樣，藉由事件加強學生心理能量，面對網路時如何做調適。

高雄市教育局表示，此案一定會秉持謹慎詳實的原則儘速釐清案情。針對學生的個案狀況，請予以保護，避免家長及案關學生受到傷害，一切相關資料皆會送交府級處理機制調查。

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