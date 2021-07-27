少年ㄟ降二級別跑去飆車 台中競速熱點警將排勤務取締

新冠肺炎警戒已在今天降為2級，目前仍值暑假期間，台中市警局交通大隊擔心解封後，青少年相約外出飆車，尋求刺激與發洩，因此今早交大大隊長陳松寅上警察廣播電台時，提及太平區長龍路、大肚山望高寮周邊道路，都易發生青少年騎機車競速、炫技的熱點，從將規劃相關取締、路檢勤務，以確保青少年及用路人的安全。

台中市警局交通大隊長陳松寅在今天上午10時許，接受警察廣播電台台中分台、主持人蘇筠的「公路家族」節目，談到從今天起疫情的三級警戒已降為二級，而目前正值暑假期間，擔心青少年為尋求刺激、發洩，利用道路從事危險駕車(競速、炫技等)，行為不僅違法，更嚴重妨礙社會安寧及交通安全。

陳松寅說，台中市易發生青少年駕駛機車競速、炫技地點，包括太平區長龍路段（縣道136線，太平區往南投國姓鄉路段）、大肚山望高寮周邊道路（中台路、遊園路、華山路、華南路-藍色公路等路段），從今天起將陸續規劃防制危險駕車專案勤務、環、警、監聯合稽查，以及一般路檢勤務，確保青少年及用路人安全。

他說，去年暑期期間青少年無照駕駛取締980件，本局每月都會規劃連續3日交通大執法，將影響行車安全與秩序之違規項目列入重點加強執法，在暑假期間，也會針對青少年無照駕駛等違規加強取締。