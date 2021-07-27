高雄落水少女是否遭霸凌市長沉痛 明專案小組調查

高雄市三民區昨天下午一名國中女學生墜河不治，今天上午檢警在高雄殯儀館相驗遺體，家屬態度低調不願多談。因同在案發現場的同學指稱，少女疑似因網路霸凌輕生，市府已要求學校全力配合檢警釐清案情，明天也將成立專案小組調查。

對這起不幸事件，新聞局長董建宏說，市長陳其邁相當沉痛，要求府級校園霸凌事件調查小組立即啟動，協助家屬釐清真相。

高雄市14歲陳姓國二女學生昨天下午兩點，在三民區河東路家樂福前墜入愛河，警消獲報趕抵現場，救起落水少女時已無生命跡象，送醫不治。當時岸上的另名女同學說，陳姓少女是因遭到網路霸凌才會想不開，該校鄭姓校長說無霸凌情事，可能是因友人情緒崩潰才說出不符事實的話。

今天上午10點檢警在高雄市立殯儀館相驗女學生遺體，少女爸媽在現場悲痛不語，態度低調，對於女兒是否遭到霸凌不願多談。

校方今天指出，陳姓少女為該校國二學生，昨天早上和同學相約文化中心練舞，出門時都很正常，且媽媽上午11點時還有和少女通電話，甚至少女的IG也有上傳練舞畫面，無任何異常舉動。

針對學生疑似霸凌輕生的不幸事件，校方說已展開相關措施，包括針對女學生的班級進行心理輔導、發放安心文宣、持續追蹤關懷目睹者等，也已於第一時間慰問女學生家長，並將配合檢警瞭解事故發生原因。

另，針對落水事件是否涉及霸凌等原因，教育局也已要求學校除了配合檢警調查外，並依據市府跨局處防制霸凌處理機制預計明天開因應小組會議，並由府級委員專案組成小組進行調查。

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