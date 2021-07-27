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派出所與在地企業送物資給弱勢戶 受惠者感動落淚

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

疫情影響很多家庭經濟，台中大甲警分局日南派出所長邱量虔有感這波疫情帶來的經濟衝擊，可能有許多家庭生計受到影響，結合在地企業家「台昌彩藝公司」援助生活物資（米、油、泡麵及餅乾等）共53組愛心善糧物資箱，送給轄區太白里及幸福里多戶獨居長者及弱勢家庭，結合企業與民政單位共同送愛，將愛心延伸至轄區每一處需要關懷的地方。

日南派出所長邱量虔率領同仁與「台昌彩藝公司」幹部與大甲區太白里長曾進財，幸福里長翁木榮等人，7月25日親自送愛至獨居長者及弱勢家庭。

其中一戶人家6口就有4人為瘖啞人，因疫情致使就業更不易，長期無業在家更須社會援助，當物資送達時，瘖啞人士雖無法用言語表達，但可以聽到他發出喜悅激動聲音再用手語表達謝意，令人感動；也有受惠戶當場眼眶泛淚表示：「謝謝您們的善心，這是我看過內容最豐富的愛心物資了，都符合我們生活實際的需求。」

「台昌彩藝公司」董事長尤瑞柏表示，一路走來對社會弱勢團體頗有感觸，他們平時生活上已經遇到許多困難，現在疫情當下，更使他們面臨更為艱鉅的難題，希望以棉薄之力幫助社會上的弱勢團體；另外，疫情期間也看見基層員警除原來守護治安及交通工作，更要協助執行防疫措施增加工作量，感謝警察同仁們的辛勞，為他們送上雞精及麥片，除補充元氣外，更盼能提升警察士氣，力挺前線的每一位防疫英雄。

大甲分局長李建興感謝「台昌彩藝公司」善心義舉，對地方鄉里及警察同仁的關心照護，挹注防疫能量，基層員警站在前線全心全力做好維護治安及防疫工作，也呼籲民眾能配合各項降級後防疫措施，有效防堵疫情，共同為台灣防疫盡一份心力。

大甲警分局日南派出所所長與在地企業送物資，給獨居長者與弱勢家庭。圖／警方提供
大甲警分局日南派出所所長與在地企業送物資，給獨居長者與弱勢家庭。圖／警方提供

弱勢家庭

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