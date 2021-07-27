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長者不搭大眾運輸改騎車 新北事故人數大增896人
新北市今年上半年道路事故死亡人數雖減少，但受傷人數卻增加896人，其中機車事故占比63%、步行事故占比25%，大部分肇因都是沒有遵守交通規則。新北市社會局長張錦麗表示，市府將規畫一系列交通宣導課程，要讓長輩「看得懂、聽得進」。
疫情期間，高齡者較少搭乘大眾運輸工具，多以步行或騎車代替搭車，導致上半年事故比例增加。主要事故原因主要為未注意車前狀況和任意穿越道路，使得受傷人數還比去年同期增加896人。
張錦麗指出，為加強長輩道路安全意識，市府已規劃一系列多元的交通安全宣導課程，依據交通事故分析製作教案，以實際案例貼近生活經驗來教育宣導，採取體驗式和互動式參與，讓長輩能「看得懂、聽得進」，進而提高道路安全警覺。
張錦麗表示，上半年因疫情關係，許多社區路老師宣導活動和文康車到偏區宣導均暫停，下半年疫情穩定後，將繼續招募道安社區志工，如照顧據點人力和動健康種子教師及社區志工等，共同參與講習和道安宣導。
新北市長侯友宜指出，高齡者道安不僅是社會局的責任，交通局也要分析原因，提出改善作為；教育局、民政局、衛生局、新聞局、台北區監理所都要相互合作，以多元、密集的實際案例，加強長者的安全意識，降低道路事故率。
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